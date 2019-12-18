В Бразилии запретили трансжиры в продуктах питания

Национальное агентство Бразилии по охране здоровья приняло решение запретить использовать трансжиры в продуктах питания, говорится в сообщении ведомства.
Ученые нашли абсолютно новый способ похудения
Ранее ученые установили, что насыщенные жиры увеличивают вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин в несколько раз.
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Источник: korrespondent.net
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