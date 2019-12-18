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18. 12. 2019

В Бразилии запретили трансжиры в продуктах питания


Национальное агентство Бразилии по охране здоровья приняло решение запретить использовать трансжиры в продуктах питания, говорится в сообщении ведомства.
 
Власти страны намерены исключить использование частично гидрогенизированных жиров до 2023 года. Под запрет станут попадать и импортные продукты, содержащие данный ингредиент.
 
Трансжиры представляют собой искусственно синтезированный продукт, встречающийся в печенье, пирожных и других продуктах. Трансжиры провоцируют увеличение холестерина, что приводит к различным заболеваниям.

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Источник: korrespondent.net
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