В Бразилии запретили трансжиры в продуктах питания



Национальное агентство Бразилии по охране здоровья приняло решение запретить использовать трансжиры в продуктах питания, говорится в сообщении ведомства.



Власти страны намерены исключить использование частично гидрогенизированных жиров до 2023 года. Под запрет станут попадать и импортные продукты, содержащие данный ингредиент.



Трансжиры представляют собой искусственно синтезированный продукт, встречающийся в печенье, пирожных и других продуктах. Трансжиры провоцируют увеличение холестерина, что приводит к различным заболеваниям.



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Ранее ученые установили, что насыщенные жиры увеличивают вероятность развития онкологического заболевания простаты у мужчин в несколько раз.

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Источник: korrespondent.net