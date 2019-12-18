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18. 12. 2019

Поверенный США в Украине покидает свой пост – СМИ


Временный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор покинет свой пост в начале 2020 года, сообщает NBC со ссылкой на источник. 
 
Ожидается, что он передаст свою должность заместителю главы миссии в Украине Кристине Квиен 1 января и 2 января покинет страну.
 
Напомним, Тейлор занял этот в июне 2019 года после того, как США отозвали посла в Украине Мари Йованович. 

Тейлор был послом США в Украине с 2006 по 2009 год, а также был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и на других дипломатических должностях.
 
Перед назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.
В октябре Билл Тейлор дал показания в Конгрессе против президента Дональда Трампа. Тейлор подтвердил подозрения конгрессменов от Демократической партии, заявив, что знал о зависимости предоставления военной помощи Украине от начала расследования против политического конкурента президента Трампа Джо Байдена. 
 
Правда, открыто о возможности приостановки военной помощи, по словам Тейлора, заявила женщина, лица которой он так и не увидел.

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Источник: korrespondent.net
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