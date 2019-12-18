Лента RSS
Подписаться на ленту
18 декабря 2019, среда, 08:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,34
18. 12. 2019

На дебаты по импичменту Трампа отвели максимум шесть часов


Дебаты по законопроекту, подразумевающему импичмент президента США Дональда Трампа, будут проведены в среду, 18 декабря, в Палате представителей и пройдут не больше шести часов. Об этом свидетельствует решение комитета палаты по регламенту, принятое после более чем девяти часов обсуждений.
 
Итоговое голосование закончилось вполне ожидаемо: ограничение в шесть часов поддержали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев.
 
Напомним, что против Трампа выдвигаются обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе законодателей. 
 
Если Палата представителей, где демократы обладают большинством мест, проголосует за импичмент главе Белого дома, то дело уйдет в Сенат. 
 
Представители Демократической партии США начали процесс импичмента Трампа в связи с тем, что он задержал военную помощь Украине и якобы требовал в обмен на помощь заняться разбирательством в отношении своего политического конкурента Джо Байдена и его сына.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Не так страшен торт, как количество свечек.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.