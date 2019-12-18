На дебаты по импичменту Трампа отвели максимум шесть часов



Дебаты по законопроекту, подразумевающему импичмент президента США Дональда Трампа, будут проведены в среду, 18 декабря, в Палате представителей и пройдут не больше шести часов. Об этом свидетельствует решение комитета палаты по регламенту, принятое после более чем девяти часов обсуждений.



Итоговое голосование закончилось вполне ожидаемо: ограничение в шесть часов поддержали все девять демократов комитета, против – все четверо республиканцев.



Напомним, что против Трампа выдвигаются обвинения по двум статьям – злоупотребление властью и препятствование работе законодателей.



Если Палата представителей, где демократы обладают большинством мест, проголосует за импичмент главе Белого дома, то дело уйдет в Сенат.



Представители Демократической партии США начали процесс импичмента Трампа в связи с тем, что он задержал военную помощь Украине и якобы требовал в обмен на помощь заняться разбирательством в отношении своего политического конкурента Джо Байдена и его сына.

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Источник: korrespondent.net