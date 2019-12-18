Итоги 17.12: Столкновения под Радой и санкции РФ



Сенат США одобрил санкции против Северного потока-2

Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода Северный поток-2.

Сенаторы поддержали оборонный бюджет США в размере 738 миллиардов долларов.

Также в проект бюджета включили несколько других мер "по сдерживанию агрессии" России.

Полиция установила организатора убийства сына депутата Соболева

Правоохранители установили организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын.

Причастным к организации преступления, по версии следствия, является 25-летний уроженец России, привлекший в качестве исполнителя 20-летнего бывшего бойца АТО, с которым познакомился в зоне боевых действий на Донбассе.

КСУ одобрил сокращение количества депутатов Рады

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закрепление пропорциональной избирательной системы.

Под Верховной Радой произошли столкновения

Под Верховную Раду вышли тысячи протестующих. В частности, митинговали владельцы "евроблях", противники открытия рынка земель, члены Федерации профсоюзов Украины и другие.

Под зданием парламента произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители разобрали палатки митингующих, а в ответ им прилетели камни и подручные средства от активистов.

Силовики задержали 26 человек. В столкновениях пострадали 17 правоохранителей, двое из них госпитализировали.

Следователи готовят подозрении трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Россия расширила санкции в отношении Украины

Правительство России приняло решение внести несколько украинцев в санкционные списки. Согласно документу, в список внесены еще девять человек, двое украинцев из перечня исключены. Таким образом, в перечень теперь входят порядка 570 человек.

Кроме того, Кабмин расширил перечень товаров, ввоз которых из Украины в Россию запрещен.

В СИЗО в Кропивницком произошел бунт

В следственном изоляторе в Кропивницкого произошел бунт. Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее. После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок. Под контролем заключенных оказались два корпуса.

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Источник: korrespondent.net