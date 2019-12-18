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18. 12. 2019

На Донбассе под обстрелами погиб военный

На Донбассе за сутки, 17 декабря, зафиксированы семь нарушений режима прекращения огня. В результате погиб один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Противник обстрелял украинские подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов.

Обстрелы велись вблизи Новолуганского - два раза, также два раза неподалеку Крымского, возле Травневого, в районе населенного пункта Широкино и у Марьинки.

Напомним, за сутки 15 декабря на Донбассе сепаратисты совершили семь обстрелов. Тогда были ранены двое украинских военных.

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Источник: korrespondent.net
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