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18. 12. 2019

Китай всколыхнуло мощное землетрясение

В результате землетрясения силой 5,2 балла на юго-западе Китая пострадали пять человек. Об этом сообщает Хinhua.

Землетрясение на глубине 14 км произошло в уезде Цзычжун в городе Нэйцзян, провинция Сычуань на юго-западе Китая, в 8:14 утра. Команды медицинского персонала и пожарных были направлены для проведения спасательных работ. Все пострадавшие были отправлены в больницу.

План реагирования на чрезвычайные ситуации был активирован железнодорожным департаментом, включая ограничение скорости и капитальный ремонт операционной системы, что привело к задержке некоторых поездов.

Video: CCTV footage captures students taking cover as M5.2 earthquake hits Zizhong County, SW China's Sichuan Province pic.twitter.com/8cJiuOgJWU

— CGTN (@CGTNOfficial) 18 декабря 2019 г.
 
Ранее сообщалось, что сильное землетрясение произошло в Японии. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,0 располагался в районе архипелага Амами возле Окинавы.

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Источник: korrespondent.net
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