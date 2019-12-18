Под Раду из-за протестов снова стянули силовиков

Возле Верховной Рады утром в среду, 18 декабря, продолжается митинг против продажи земли. В связи с акциями протеста правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале Киева. Об этом сообщает пресс-службу столичной полиции.

Как сообщается, центр Киева второй день подряд находится под усиленной безопасностью полицейских, военнослужащих Нацгвардии, спасателей, кинологов и взрывотехников.

Отмечается, что правоохранители несут службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных акций протеста, чтобы не допустить нарушений общественного порядка, а также обеспечить мирное проведение мероприятий.

"Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с просьбой придерживаться норм действующего законодательства, проводить акции исключительно в мирный способ, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в исполнении ими служебных обязанностей", - говорится в сообщении полиции.

Как сробщалось, 17 декабря полиция применила силу против протестующих под зданием Верховной Рады после того, как группа людей начала установливать палатки.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу. Также сообщалось о пострадавших митингующих.

Президент Зеленский также отреагировал на события под Радой.

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Источник: korrespondent.net