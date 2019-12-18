СБУ с начала года разоблачила 17 иностранных агентов

Сотрудники Службы безопасности Украины на протяжении 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 18 декабря.

Отмечается, что с начала года по материалам военной контрразведки были открыты 538 уголовных производств. Из них 192 были открыты за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

Также на протяжении года оперативники зафиксировали 67 попыток доступа к информации с ограниченным доступом со стороны представителей 14 иностранных государств, а также пресечена деятельность 17 иностранных агентов. В частности в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующие и бывшие военнослужащие Вооруженных сил.

"Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере", – говорится в сообщении.

Кроме того, на протяжении года к различным срокам наказания были приговорены 43 человека, среди них двое – за государственную измену, а еще 16 – за терроризм. Всего в суд были направлены более 100 уголовных производств.

Напомним, на прошлой неделе в СБУ заявили о разоблачении шпиона из Крыма. Старший офицер подразделения Воздушных сил не успел выполнить преступное задание, утверждали в спецслужбе.

Также сообщалось, что военного из зоны ООС пытались завербовать. Представители ФСБ заставили украинца предоставить письменное согласие на негласное сотрудничество, отметили в СБУ.

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Источник: korrespondent.net