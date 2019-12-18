В панамской тюрьме произошла стрельба, больше десятка жертв

В тюрьме вблизи Панамы произошла стрельба, в результате которой по меньшей мере 12 человек погибли, 13 получили ранения, сообщает Xinhua в среду, 18 декабря, со ссылкой на местную полицию.

“После стрельбы в тюрьме Ля Джойта в 25 км на восток от столицы были изъяты несколько единиц огнестрельного оружия, в том числе пять короткоствольних и три длинноствольные ружья”, - говорится в сообщении.

По словам заместителя руководителя полиции Панамы Алексиса Муноза, стрельба началась внутри тюрьмы, которая страдает от переполнения и противостояния между враждебными группировками.

Как сообщалось, бунт в тюрьме произошел накануне и в Украине. Заключенный в Кропивницком избил сотрудницу СИЗО, а когда приехали правоохранинители, начал вести себя агрессивно и ругался матом. Его поддержали товарищи из камер и начали стучать в дверь.

Напомним, в июле произошел бунт в одесской колонии, который попал на видео. Сообщалось, что во время бунта пострадали 15 силовиков.

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Источник: korrespondent.net