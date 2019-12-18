Водитель устроил взрыв в машине, распылив освежитель воздуха

Водитель из английского города Галифакс, графство Уэст-Йоркшир, устроил взрыв в своем автомобиле, распылив в салоне освежитель воздуха, а затем решив прикурить сигарету, пишет BBC News.

Британец ехал на своем Seat и воспользовался аэрозолем. После этого он достал сигарету и как только зажег зажигалку, произошел взрыв.

Взрыв был таким мощным, что вылетели окна и лобовое стекло у Seat, а также взрывная волна выбила окна в здании, находящемся рядом. Самому водителю удалось выбраться из автомобиля. У британца незначительные травмы.

Пожарным и полиции пришлось перекрывать улицу, где произошло ЧП. По словам специалистов, причиной взрыва стала "смесь" освежителя и открытого огня.

Как мы писали ранее, в столице Греции Афинах поздно ночью взорвали автомобиль директора тюремной больницы.

Также напомним, что в Днепре взрыв уничтожил автомобиль и повредил гаражи.



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Источник: korrespondent.net