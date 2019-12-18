Иран заявил об испытании новейших центрифуг

В Иране в настоящий момент проводятся испытания новейшей центрифуги IR-9 по обогащению урана. Об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани во время визита в Малайзию, сообщает РИА Новости в среду, 18 декабря.

"Несмотря на санкции и экономическое давление, мы прогрессируем в ядерной сфере. На сегодняшний день у нас работают новые центрифуги IR-6, центрифуги IR-9 проходят испытания", – заявил Роухани.

Глава Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи ранее заявлял о том, что мощность новейшей центрифуги для обогащения урана IR-9 , над которой работает Иран, в 50 раз выше основной центрифуги IR-1.

Также агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Ирана уже установлены центрифуги типа IR-9, а также ряд других, не предусмотренных ядерной сделкой.

Напомним, в ноябре стало известно, что Иран начал использовать дополнительные 30 усовершенствованных центрифуг IR-6 для обогащения урана, вдвое увеличив их количество. Эти центрифуги способны производить обогащенный уран в десять раз быстрее, чем IR-1.

Как известно, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Источник: korrespondent.net