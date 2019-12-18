На границе Таджикистана и Кыргызстана подрались 200 человек

На границе Таджикистана и Кыргызстана произошел очередной силовой конфликт, в котором участвовали 200 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госпогранслужбу Кыргызстана в среду, 18 декабря.

Утверждается, что жители приграничных районов двух стран забросали друг друга камнями, также произошла стрельба. Изначально сообщалось о двух пострадавших, получивших огнестрельные ранения – военнослужащем внутренних войск Кыргызстана и депутате местного сельсовета. Позже число пострадавших увеличилось до шести.

"Кроме того, различные травмы получили четыре человека, среди которых трое военнослужащих внутренних войск МВД Киргизии и один гражданин республики. Всем им оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По данным погранведомства, приостановленные из-за эскалации конфликта переговоры между официальными представителями двух стран возобновились.

"С целью стабилизации обстановки на киргизско-таджикском участке государственной границы в Баткенскую область вылетели начальник Главного штаба – первый заместитель председателя Государственной пограничной службы полковник Абдикарим Алимбаев и первый заместитель министра Внутренних дел генерал-майор милиции Суйунбек Омурзаков", – подчеркнули в ведомстве.

Как известно, киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина – это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы между двумя странами составляет более 970 километров, однако из них описаны немногим менее 600.

Напомним, последний серьезный инцидент с применением оружия на границе Таджикистана и Кыргызстана произошел в сентябре. Тогда погиб один киргизский пограничник и более десяти человек было ранено. Перестрелка с применением минометов произошла в районе села Максат. Стороны обвиняли друг друга в развязывании боевых действий.

А в июле из-за столкновений на границе Таджикистана и Кыргызстана из кыргызского села Аксай было эвакуировано более 300 человек. В результате инцидента погиб один человек и не менее 14 получили ранения.

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Источник: korrespondent.net