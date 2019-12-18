Кабмин упростил получение гражданства для защитников Украины

Кабинет Министров Украины установил процедуру предоставления гражданства для иностранцев, подвергшихся политическим преследованиям за защиту Украины и ее территориальной целостности.
Для таких лиц была упрощена и усовершенствована процедура получения гражданства, сообщил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины", - объяснил Гончарук.
В то же время постановление Кабмина должно не допустить получения гражданства теми, кто осужден за тяжкие и особо тяжкие преступления не по политическим мотивам.
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Источник: korrespondent.net
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