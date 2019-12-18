На шахте Донбасса произошел обвал, ищут горняка

В подконтрольной Украине части Донецкой области на шахте в г. Угледар произошел обвал, сообщил в Facebook народный депутат, председатель независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в среду, 18 декабря.
Обвал произошел на шахте Южнодонбасская №1.
"Сегодня в 1:35 на шахте Южнодонбасская №1 произошел обвал. Об этом по телефону сообщил председатель ППО НПГУ шахтоуправления Евгений Марусенко", - говорится в сообщении.
По словам Марусенко, обвал произошел в восточном полевом магистральном конвейерном штреке горизонта 355 м.
В зоне обвала находился один человек - продолжаются поиски. По состоянию на 11:45 шахта не работает. Продолжаются спасательные работы.
Ранее сообщалось, что на территории шахты Белозерская в Донецкой области в здании электроцеха возникло возгорание крыши.
В начале октября в Донецкой области произошел пожар на шахте Центральная в городе Торецк. Обошлось без жертв и пострадавших.
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Источник: korrespondent.net