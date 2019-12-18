Задержан организатор покушения, совершенного фигурантами дела Шеремета

Полиция задержала возможного организатора покушения на бизнесмена Михаила Чекурака в Ивано-Франковской области в 2016 году, исполнителями которого считаются участники АТО Инна и Владислав Грищенко, которые являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета. Об этом в среду, 18 декабря, пишет УП.

По данным издания, задержанного зовут Василий, следствие называет его "гражданин Ш."

Задержали его в конце прошлой недели.

В полиции УП подтвердили, что задержали возможного организатора покушения. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается следствие.

Напомним, подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому хирургу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны.

Фигурантами дела также являются супруги Владислав и Инна Грищенко. В МВД говорят, что супруги являются подозреваемыми в другом деле, но могут владеть информацией об убийстве журналиста.

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Источник: korrespondent.net