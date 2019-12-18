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18. 12. 2019

Стрельба под Киевом: у мужчины дома нашли арсенал оружия

У мужчины, который накануне в селе Вита-Почтовая устроил хаотичную стрельбу из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями, изъяли пистолеты, гранаты и другие боеприпасы. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в среду, 18 декабря.

"Во время проведения санкционированного обыска по месту временного проживания правонарушителя в городе Боярка работники Киево-Святошинского отдела полиции обнаружили и изъяли винтовку Мосина времен Второй мировой войны, корпус к винтовке, 55 патронов калибра 7,62 мм, два пистолета, две гранаты РГД-33 и Ф-1, пять минометных мин разного калибра, артиллерийский снаряд калибра 150 мм и 14 взрывателей к боеприпасам", – говорится в сообщении.

Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращени с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления. Меру пресечения ему изберет суд. Правоохранители обратились с ходатайством о содержании под стражей.

Cмотрите фотогалерею: Стрельба под Киевом: у мужчины дома нашли арсенал оружия

Накануне в паблике Вита-Защита в Facebook сообщалось, что под Киевом обстреляли колонну военных. Пьяный мужчина якобы открыл стрельбу по проезжающим военным автомобилям.

Позже в полиции опровергли эту информацию, заявив о задержании пьяного мужчины, который хаотично стрелял из устройства для отстрела патронов резиновыми пулями.

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Источник: korrespondent.net
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