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18. 12. 2019

Кремль отреагировал на санкции США против СП-2

Россия достроит Северный поток-2, несмотря на американские санкции, заявил в среду, 18 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Мы исходим из того, что этот проект будет закончен", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли возможные санкции США остановить создание газопровода.

"Такие действия (введение санкций США - ред.) являются непосредственным нарушением международного права, являются идеальным примером недобросовестной конкуренции и распространения своего искусственного доминирования на европейские рынки, навязывание европейским потребителям более дорогой и неконкурентоспособной продукции - более дорогого природного газа", - заявил Песков.

По его мнению, "такие действия не нравятся ни Москве, ни европейским столицам, не нравятся они Берлину и Парижу".

Накануне Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против Северного потока-2. 

По данным СМИ, что американские санкции смогут лишь затормозить, но не остановить строительство газопровода.

В самом Газпроме пока не могут назвать дату окончания строительства Северного потока-2.

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Источник: korrespondent.net
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