В Киевской области в селе Великая Солтановка неизвестный бросил гранату во двор дома частных предпринимателей. Взрыв повредил две машины, сообщает региональное управление Нацполиции в среду, 18 декабря.

"В половину пятого утра в селе Великая Солтановка во дворе частного дома произошел взрыв. Хозяйка дома сразу обратилась в полицию", – говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Полиция решает вопрос о правовой квалификации преступления.

Cмотрите фотогалерею: На Киевщине возле дома предпринимателей взорвалась граната

Ранее на Херсонщине неизвестные подкинули гранату фермеру. Мужчина успел выбежать из хозяйственного помещения до того, как граната взорвалась. Правоохранители изъяли на месте взрыва осколки.

Также сообщалось, что в Ровно бизнесмен нашел гранату РГД-5 на двери офиса.

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Источник: korrespondent.net