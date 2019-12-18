Главу образовательного комитета ВР назвали плагиатором года

Председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак стал плагиатором 2019. Об этом группа ученых сообщила во время церемонии награждения "победителей" отличия "Академическая негодность 2019" в эфире волонтерского общественного телевидения I-UA.TV.

По словам ученных, в докторской диссертации Бабака обнаружили текстовые заимствования.

"История с плагиатом Бабака началась еще три года назад, осенью 2016 года, когда в нескольких группах в Фейсбуке, где присутствуют ученые, появилась информация о плагиате в его публикации с работы российского студента. Копнули глубже, и весной появилось разоблачение, что Бабак и в докторской диссертации заимствовал чужие тексты ", - рассказывает Светлана Вовк, кандидат экономических наук.

Группа ученых ждет реакции Слуга народа на это, поскольку Бабака в ВР избрали от этой партии.

Отметим, что среди номинантов на плагиатора года были:

Константин Ващенко, государственный секретарь Министерства финансов за текстовые заимствования в докторской диссертации,

Сергей Бабак, председатель Комитета по вопросам науки, образования и инноваций ВРУ, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

Петр Ющенко, брат третьогопрезидента Виктора Ющенко, за текстовые заимствования в докторской диссертации и имитацию исследования

Александр Яцына, заместитель директора Национального института рака, за текстовые заимствования в докторской диссертации и открытия "тазового дна".

Анна Фотина, за текстовые заимствования в докторской диссертации.

Ранее президента Украины Владимира Зеленского уличили в плагиате документа ООН. Тест документа, который подписал глава государства, практически полностью повторяет документ Организации объединенных наций нескольколетней давености.

У Зеленского прокомментировали "плагиат" в его речи

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Источник: korrespondent.net