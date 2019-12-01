В Брюсселе назвали темы газовых переговоров

На газовых переговорах 19 декабря в Берлине обсудят параметры будущего соглашения по газу - сроки, тарифы и объемы транзита. Об этом сообщила в среду, 18 декабря, пресс-служба Еврокомиссии.
"В четверг, 19 декабря, в Берлине пройдет очередной раунд трехсторонних консультаций на политическом уровне с Россией и Украиной по долгосрочному транзиту газа через Украину после 2019 года. Переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража", - говорится в сообщении.
ЕК подтвердила, что председательствовать на встрече будет по-прежнему Марош Шефчович - бывший замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу. "Настало время послать положительный сигнал рынкам и потребителям", - цитирует ЕК Шефчовича.
Перед переговорами Шефчович проведет двустороннюю встречу с министром экономики и энергетики Германии Петером Альтмайером.
Напомним, на прошлой неделе переговоры по газу состоялись в Вене при участии руководства Газпрома и Нафтогаза.
Как заявил глава НАК Андрей Коболев, переговоры о транзите российского газа в случае провала сейчас могут возобновиться в апреле-мае 2020 года.
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Источник: korrespondent.net
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