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18. 12. 2019

Меркель: "Парижа" недостаточно для отмены санкций

Результатов саммита нормандской четверки в Париже недостаточно для отмены санкций против России, считает канцлер Германии Ангела Меркель. Свою оценку встречи она привела во время выступления в Бундестаге в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС.

"Можно было сказать, что затишье, которое наблюдалось несколько лет, преодолено, но результаты не были такими, чтобы мы могли не продлевать санкции", - сказала она.

Меркель напомнила, что саммит ЕС в итоге единогласно принял решение о продлении ограничительных мер в отношении России до июля 2020 года.

Напомним, встреча в Париже состоялась 9 декабря, а ЕС продлил санкции против России 13 декабря.

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Источник: korrespondent.net
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