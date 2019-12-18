Живая или искусственная: украинцы рассказали, какую выберут елку

Почти 80% украинцев намерены поставить новогоднюю елку у себя дома: 40% - живую, а 38% - искусственную. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного группой Рейтинг.

Также 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елки, а ограничатся новогодней композицией, столько же - вообще ничего не будут делать. Отмечается, что за несколько лет несколько возросло количество тех, кто предпочитает искусственную елку.

Сторонников живой новогодней елки больше на юге и востоке, в центре почти одинаково, а на западе украинцы больше склонны ставить искусственную елку. Тех, кто собирается ставить елку больше среди обеспеченных и младших.

Кроме того, около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество, 7% опрошенных - День Святого Николая, 3% - Старый Новый год, олько 3% не любят ни один из перечисленных праздников. В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).

Согласно данным исследования, на юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, на западе - наоборот любимым праздником является Рождество. Большая привязанность к Новому году - среди мужчин, жителей городов и молодежи, в то время как Рождество больше любят в селах, люди старшего возраста и женщины.

Ранее сообщалось, что в Германии супруги установили дома 350 елок. Супружеская пара из Германии, разместив дома большое количество наряженных новогодних елок, установила мировой рекорд.

Также напомним, что названа самая дорогая в мире рождественская елка, которая оценивается в 14 миллионов долларов.



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Источник: korrespondent.net