Кабмин анонсировал введение электронных ученических и студенческих

Кабинет министров намерен в 2020-2021 годах ввести электронные ученические и студенческие билеты. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Telegram-канале.

"Правительство введет электронные ученические и студенческие билеты в 2020-2021 гг. Воспользоваться ими будет можно через мобильное приложение Дія, которое уже работает с понедельника в бета-версии", - отметил глава правительства.

По его словам, е-документы будут подтверждением статуса студента/ученика и его прав на льготы.

"Бумажные документы тоже будут действовать", - отметил он.

Напомним, 11 декабря министерство цифровой трансформации Украины запустило первую очередь бета-тестировщиков приложения Дія в рамках проекта Государство в смартфоне.

Также сообщалось, что Кабмин запустил электронный кабинет застройщика.

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Источник: korrespondent.net