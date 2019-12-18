Названо число пострадавших в столкновениях под ВР

В Министерстве внутренних дел назвали число пострадавших во время столкновений под зданием Верховной Рады во вторник, 17 декабря, говорится в пресс-центре ведомства в среду.

Сообщается, что всего пострадало 33 человека.12 полицейских и пятеро гвардейцев доставлены в медицинские учреждения. Также к медикам обратились 11 граждан, среди них один журналист.

Кроме этого, организаторы митингов взяли на себя обязательство не нарушать мир на улицах.

"В столице продолжаются массовые мероприятия с участием большого количества граждан. Согласно поданным заявкам, организаторы взяли на себя обязательство не нарушать общественный порядок и провести мирное собрание", - сообщил замминистра внутренних дел Сергей Яровый.

Из-за столкновений следователи готовят подозрение трем лицам, которые нанесли значительные телесные повреждения другим участникам митинга и правоохранителям.

Напомним, под здание парламента в среду также стянули силовиков. 18 декабря там продолжается митинг против продажи земли.

Еще сообщалось, что президент Владимир Зеленский также отреагировал на события под Радой, которые начались 17 декабря.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net