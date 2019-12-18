Футбольные болельщики разгромили вагон пригородного поезда №6929, следовавшего по маршруту Нежин-Киев. Об этом сообщает Укрзализныця в среду, 18 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье, 15 декабря. Хулиганы сорвали 35 сидений, стоп-кран, поджигали петарды и файеры.

"Машинист был вынужден остановить поезд на станции Бобровица и вызвать сотрудников полиции. Задержка движения поезда составила 38 минут. Хулиганы, которые повредили вагон, сбежали до прибытия наряда полиции. По предварительным оценкам ущерб Укрзализныци составляют около 40 тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Всего за 11 месяцев 2019 года железнодорожники зафиксировали 256 случаев повреждения пригородных поездов, из которых 209 случаев непосредственно влияют на безопасность движения поездов. Остальные – раскраска вагонов как снаружи, так и внутри.

Cмотрите фотогалерею: Футбольные болельщики разгромили вагон в поезде Нежин-Киев

Ранее сообщалось, что болельщики ФК Карпаты устроили погром в трех вагонах поезда №120 сообщением Львов-Запорожье. Полицейских вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда, но ни один из них не предпринял мер для усмирения хулиганов.

Напомним, 17 ноября скоростной поезд Интерсити №763 Киев-Одесса забросали камнями в Фастовском районе Киевской области. В результате инцидента в четырех вагонах разбиты шесть боковых стеклопакетов. Никто не пострадал.

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Источник: korrespondent.net