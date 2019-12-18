На чиновников Минобороны завели дело из-за поставок БТР

Госбюро расследований проводит досудебное расследование касаемо халатности чиновников Министерства обороны во время поставок в армию БТРов в 2016-2019 годах, пишет LB, ссылаясь на материалы суда.

Дело было открыто 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.

ГБР исследует обстоятельства халатности чиновников, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 №403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР - 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР - 3ДА для нужд Вооруженных Сил. Отмечается, что невыполнение контрактов повлекло тяжкие последствия.

В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.

Ранее ГБР выдвинуло подозрения чиновнику за покупку советских шин для БТР.

Напомним, ВСУ не получили 48 БТРов из-за неподходящей стали, заказанной Минобороны.

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Источник: korrespondent.net