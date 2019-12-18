Лента RSS
Подписаться на ленту
20 декабря 2019, пятница, 16:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
18. 12. 2019

На чиновников Минобороны завели дело из-за поставок БТР

 
Госбюро расследований проводит досудебное расследование касаемо халатности чиновников Министерства обороны во время поставок в армию БТРов в 2016-2019 годах, пишет LB, ссылаясь на материалы суда.
 
Дело было открыто 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса Украины.
 
ГБР исследует обстоятельства халатности чиновников, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 №403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР - 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР - 3ДА для нужд Вооруженных Сил. Отмечается, что невыполнение контрактов повлекло тяжкие последствия.
 
В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.
 
Ранее ГБР выдвинуло подозрения чиновнику за покупку советских шин для БТР.
 
Напомним, ВСУ не получили 48 БТРов из-за неподходящей стали, заказанной Минобороны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.