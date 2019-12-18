Служба безопасности Украины проводит обыски в Полтавской облгосадминистрации и в Агентстве местных дорог. Об этом сообщает пресс-служба Управления СБУ в Полтавской области на своей странице в Facebook в среду, 18 декабря.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят неотложные следственные действия в Департаменте строительства, градостроительства и капитального и жилищно-коммунального хозяйства Полтавской ОГА и в Государственном предприятии Агентство местных дорог. По результатам обысков общественность будет проинформирована дополнительно", – говорится в сообщении.

По информации местного интернет-издания Зміст, разрешение на следственные действия предоставила судья-следователь Октябрьского райсуда Анна Андриенко во вторник, 17 декабря. Обыски проводили в рамках расследования уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК Украины).

"Служебное расследование начали в конце июля 2019 года. В его рамках установили, что проектные организации, которыми руководят Р.В. Русанов и Ю. С. Белодед за три года (с 2017 до 2019-го) заключили договора с Агентством местных дорог и департаментом капстроительства на 50 млн грн. Группа прокуроров, которая занимается делом, обнаружила, что необоснованно завышалась стоимость выполнения работ, часть из которых и не выполнялась. К тому же через проектные организации переводятся в наличность бюджетные средства. Это все причинило убытки на около 20 млн грн", – пишет издание.

В случае доказательства вины фигурантам грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Cмотрите фотогалерею: СБУ проводит обыски в Полтавской ОГА

Напомним, в феврале нынешнего года детективы НАБУ провели обыски в Полтавской ОГА. Обыски проходили также в кабинетах тогдашнего губернатора и его заместителя.

Позже в НАБУ заявили, что топ-чиновники Полтавской области требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.

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Источник: korrespondent.net