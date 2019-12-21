При бунте в тюрьме Гондураса погибли больше десяти человек

В Гондурасе в тюрьме города Тела в результате перестрелки в ходе бунта погибли не менее 13 человек, ранены 20, сообщает издания Prensa.

"По предварительным данным национальной полиции, бунт в тюрьме Телы унес жизни 13 человек", - говорится в сообщении.