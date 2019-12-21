Полиция открыла 250 дел против игорного бизнеса

Национальная полиция возбудила 250 уголовных дел по обнаруженным фактам нелегального игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба полиции в субботу, 21 декабря.

С начала отработки правоохранители изъяли 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.

"Среди изъятого - 29 электронных рулеток, 107 столов для игры в покер, 247 игровых автоматов, 3715 единиц компьютерного оборудования, 318 единиц иного компьютерного оборудования", - сказано в сообщении.

Правоохранители расследуют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что игорные заведения ликвидировали в пяти областях. Правоохранители начали рейды против игорных заведений после решения Кабмина о запрете подобной деятельности.

Также в МВД заявили о закрытии всех игорных заведений. Правоохранители пресекли деятельность всех известных игорных заведений, но они могут возобновить деятельность.

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Источник: korrespondent.net