Россия на четыре дня перекрыла Керченский пролив – журналист

Министерство транспорта РФ на четверо суток перекрыло движение по Керченскому проливу. Об этом сообщил журналист, председатель наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко на своей странице в Facebook в субботу, 21 декабря.

По данным Клименко, российское ведомство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с аннексированным Крымом.

"20 декабря 2019 Минтранс РФ вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на четверо суток – с 21 по 24 декабря 2019 года. Почему? – Потому что 23-го сам президент РФ поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд", – написал он.

Напомним, 18 декабря в России заявили об официальном завершении строительства железнодорожной части моста в Крым. Как ожидается, первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 25 декабря.

При этом первый тестовый поезд проехал по мосту из России в Крым еще в сентябре.

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Источник: korrespondent.net