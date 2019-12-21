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21. 12. 2019

Супруг Елизаветы II госпитализирован

Герцог Эдинбургский принц Филипп, муж королевы Великобритании Елизаветы II был госпитализирован в одну из больниц Лондона. Об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет BBC.

98-летний герцог был доставлен в медучреждение по совету лечащего врача в качестве мер предосторожности. У него была простуда.

До этого принц Филипп находился в графстве Норфолк, где члены королевской семьи традиционно встречают Рождество. Его госпитализировали в день, когда туда прибыла его супруга королева Елизавета.

Отмечается, что герцог пробудет в больнице несколько дней.

Напомним, что бывший шеф-повар Елизаветы II рассказал, что Виндзоры едят на Рождество.

Также Korrespondent.net писал, что принц Филипп решил отказаться от водительских прав после того, как попал в серьезное ДТП, сбив женщину.
 

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Источник: korrespondent.net
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