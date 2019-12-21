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21. 12. 2019

Зеленский утвердил решение СНБО по кибербезопасности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) относительно усиления возможностей государства в сфере кибербезопасности. Об этом говорится в указе главы государства, обнародованном накануне на его сайте.

Так, соответствуя статье 107 Конституции Украины, президент постановил ввести в действие решение СНБО от 7 декабря "О неотложных мерах по усилению возможностей государства в сфере кибербезопасности". Указ вступает в силу со дня опубликования.

Кроме того, контроль за выполнением данного решения Зеленский возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Текст решения СНБО предназначен для служебного использования и не обнародуется в открытом доступе.

Напомним, 26 октября секретарь СНБО Алексей Данилов стал главой Национального координационного центра кибербезопасности.

А 13 декабря президент Зеленский назначил Алексея Корнийчука начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

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Источник: korrespondent.net
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