В спортклубе Порошенко нашли скрытые камеры

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили скрытое видеооборудование в ходе проведения обысков в спортивном клубе 5 элемент, который принадлежит экс-президенту Петру Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 21 декабря.

Отмечается, что оборудование в раздевалках, вероятно, использовалось для негласного получения информации. На момент изъятия оно возможно находилось в рабочем состоянии.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подсоединены к сетевому кабелю", – говорится в сообщении.

Было открыто уголовное производство за признаками правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств получения (ч.1 ст.359 УК Украины).

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Накануне в сети появилась информация о том, что в спортклубе Киева 5 элемент проходят обыски. Позже в ГБР рассказали, что обыски связаны с расследованиями в рамках уголовных дел по "Ленинской кузне" и "ситуативной комнате", фигурантом которых является Петр Порошенко.

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Источник: korrespondent.net