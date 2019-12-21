В Луганской области в результате обстрела сепаратистов "ЛНР" были повреждены жилые дома в городе Золотое-4 Попаснянского района. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 21 декабря.

Отмечается, что обстрел произошел сегодня утром со стороны города Золотое-5, временно подконтрольного сепаратистам. Огонь велся из миномета калибром 82 мм.

"В результате обстрела повреждены шифер, дымоход и два оконных стекла в двух домах местных жительниц по ул. Вольная", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших не поступало. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции и взрывотехники.

Cмотрите фотогалерею: Сепаратисты обстреляли город на Луганщине, повреждены дома

Напомним, 18 декабря стало известно, что в Марьинке был убит гражданский при обстреле со стороны сепаратистов "ДНР" из стрелкового оружия.

Также сообщалось, что на территории, подконтрольной сепаратистам "ЛНР", попал под обстрел беспилотник наблюдателей ОБСЕ.

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Источник: korrespondent.net