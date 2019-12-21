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21. 12. 2019

Нацкорпус после митингов убирает под Радой

Под зданием Верховной Рады на уборку вышли члены Национального корпуса, чтобы поубирать после четырех дней протестов против введения рынка земли. Об этом сообщает 112 канал в субботу, 21 декабря.

"Мы получили соответствующие разрешения в КГГА и ремонтируем все, начиная с дорожного покрытия на улице Грушевского, которое было испорчено. И убираем все, что осталось после четырехдневной акции протеста. Это ответственность, к которой мы приучаем себя, своих активистов и к которой хотим, наконец, приучить украинскую власть. Потому что все действия имеют последствия и за все последствия надо всегда отвечать", - заявил глава киевского Нацкорпуса Сергей Тамарин.

Напомним, в результате столкновений под Радой пострадали 17 правоохранителей, двое из которых были доставлены в больницу. Также сообщалось о пострадавших митингующих.

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Источник: korrespondent.net
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