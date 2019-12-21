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21. 12. 2019

В Житомире десантник получил пять лет тюрьмы за "самоволку"

Богунский районный суд города Житомира приговорил младшего сержанта к 5,5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части в условиях особого периода. Об этом сообщает военная прокуратура Центрального региона Украины в субботу, 21 декабря.

Было установлено, что в апреле 2015 года военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады не появился по месту прохождения контрактной службы в воинскую часть.

"Четыре месяца младший сержант проводил время по своему усмотрению, пока не был задержан в Харьковской области по подозрению в совершении кражи. За это преступление он сейчас отбывает наказание в исправительной колонии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее военный-контрактник уже был судим за незаконное завладение транспортным средством и кражу.

В итоге суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей о самовольном оставлении воинской части или места службы (ч.4 ст.407 УК Украины).

Ранее сообщалось, что суд в Житомире оштрафовал майора ВСУ на 60 тысяч гривен за два месяца "самоволки".

Также в Мариуполе суд приговорил к 10 годам тюрьмы зенитчика-дезертира, который с оружием перешел на сторону сепаратистов.

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Источник: korrespondent.net
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