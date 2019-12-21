Нацбанк объяснил, почему замедлилась экономика

Рост украинской экономики в III квартале 2019 года составил 4,1% в годовом исчислении, тогда как во II квартале этот показатель составил 4,6% г/г. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка в субботу, 21 декабря.

Замедление роста ВВП, объясняется слабыми показателями практически всех базовых видов деятельности и финансового сектора, а по методу конечного использования - замедлением роста конечных потребительских расходов домохозяйств и существенным увеличением отрицательно взноса запасов.

Тем не менее Нацбанк ожидал, что рост реального ВВП в ІІІ квартале составит 3,5% г/г. Среди основных причин более оживленного, чем ожидалось, роста экономики - высокие темпы роста внутреннего спроса как потребительского, так и инвестиционного, а также наращивания экспорта.

В НБУ также отметили, что ожидаемое ослабление показателей сельского хозяйства (сбор урожая преимущественно в III квартале) и промышленности (вследствие некоторого ухудшения внешней конъюнктуры) обусловит замедление экономического роста в IV квартале. Прогноз НБУ на 2019 год из октябрьского Инфляционного отчета - 3,5% г/г - остается актуальным.

Напомним, что ранее банки Украины заработали рекордные 59 миллиардов. За весь прошлый год банки заработали менее 22 миллиарда, что стало рекордным результатом.

Также сообщалось, что НБУ не может назвать пределы укрепления гривны. Сейчас в Украине плавающий курс гривны, который очень тяжело спрогнозировать, сообщили в Нацбанке.

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Источник: korrespondent.net