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21. 12. 2019

Авиаудары в Сирии: семь погибших, более десяти раненых

Семь человек погибли и более десяти получили ранения в результате авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб в Сирии. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 21 декабря.

Город находится под контролем оппозиционных сирийских групп, а авиаудар произошел после того, как правительственные силы захватили две новых деревни на юге Идлиба.

Из-за наступления сил Башара Асада тысячи мирных жителей уже покинули свои дома.

Саракеб и Маарет аль-Нуман - два больших города, контролируемых повстанцами. Они размещены на шоссе, которое связывает столицу Дамаск с крупнейшим сирийским городом Алеппо. Оба города почти пусты после побега большинства мирных жителей.

Поскольку прекращение огня, введенное в конце августа, в течение последних недель фактически было разрушено, правительство пытается получить доступ к стратегическому шоссе Дамаск-Алеппо. Сирийские войска в последние дни наступают на север в направлении Маарета аль-Нумана.

Напомним, что 19 декабря армия Асада и РФ начали авиаудары в Сирии. Удары были зафиксированы по ключевому городу Маарат аль-Нуман, который является следующей главной целью армии Асада в Идлибе.

Также сообщалось, что в результате обстрелов 2 декабря погибли 15 гражданских, еще 18 получили ранения, большинство из которых тяжелые.

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Источник: korrespondent.net
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