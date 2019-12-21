Количество погибших во время протестов в Индии возросло

В акциях протеста против нового закона о гражданстве в Индии погибли более 20 человек. Об этом сообщает DW в субботу, 21 декабря.

В течение двух последних дней на улицы страны вновь вышли тысячи людей, протестующих против закона, который был ранее принят верхней палатой парламента страны. Полиция задержала сотни человек. Правительство Индии сегодня объявило о проведении экстренного заседания в связи с акциями протеста.

Протесты со смертельным исходом были зафиксированы в штатах Бихар и Уттар-Прадеш, где, в частности, погиб ребенок. В столице страны Нью-Дели были задержаны десятки человек, в том числе несовершеннолетние. Многие демонстранты получили ранения.

Напомним, 12 декабря в Индии вспыхнули протесты из-за вступивших в силу поправок к закону о гражданстве. Они предусматривают возможность упрощенного получения индийского гражданства немусульманам из соседних стран Южной Азии: Афганистана, Пакистана и Бангладеш – если те столкнулись с притеснениями на родине.

Закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают конституцию, так как угнетает часть граждан в формально светской стране по религиозному признаку.

Ранее сегодня сообщалось о 14 погибших, но за день количество жертв выросло.

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Источник: korrespondent.net