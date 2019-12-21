В заведениях профобразования проведут аудит

В январе 2020 года в 740 учреждениях профессионального образования проведут аудит. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в субботу, 21 декабря.

Аудит будет состоять из двух частей - анкетирование учреждений и региональных обсуждений. Цель аудита - получить данные для построения оптимальной карты заведений профобразования, определить лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики, сообщили в министерстве.

Эксперты пока дорабатывают анкету, которую разошлют заведениям профобразования, а также согласуют со стейкхолдерами, как должен проходить аудит.

"Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети", - заявил замминистра Петр Коржевский и добавил, что в проект анкеты уже наработали технический блок вопросов.

Напомним, что ранее Минобразования временно остановило аттестацию вузов. Министерство решило набрать больше экспертов, в том числе и международных, чтобы улучшить процесс аттестации.

Также сообщалось, что в мировой рейтинг лучших университетов попали сразу шесть украинских вузов. Выше всех среди украинских университетов оказалась Львовская политехника. Она попала в группу 801-1000.

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Источник: korrespondent.net