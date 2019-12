Пять человек погибли в Лас-Вегасе при пожаре в мотеле

В результате пожара в мотеле в Лас-Вегасе (штат Невада) погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали, сообщает местная пожарная служба в Twitter в субботу, 21 декабря.

Пожар начался ночью в трехэтажном здании отеля. Отмечается, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

23 человека числятся пропавшими без вести, 13 пострадали и пять человек погибли.

Причина пожара устанавливается.





8AM UPDATE: All agencies, @LasVegasFD Fire Investigators, @LVMPD Homicide & CSI & @CCCoroner investigators on scene investigating incident, this is STANDARD PROCEDURE for any fatal fire in @CityOfLasVegas. Total numbers now 5 fatalities, 13 injured, @RedCrossUtahNV 23 displaced. pic.twitter.com/2IFDf54z2D