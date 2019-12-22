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22. 12. 2019

Пять человек погибли в Лас-Вегасе при пожаре в мотеле


В результате пожара в мотеле в Лас-Вегасе (штат Невада) погибли по меньшей мере пять человек, еще 13 пострадали, сообщает местная пожарная служба в Twitter в субботу, 21 декабря.

Пожар начался ночью в трехэтажном здании отеля. Отмечается, что некоторые люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись.

23 человека числятся пропавшими без вести, 13 пострадали и пять человек погибли.

Причина пожара устанавливается.

8AM UPDATE: All agencies, @LasVegasFD Fire Investigators, @LVMPD Homicide & CSI & @CCCoroner investigators on scene investigating incident, this is STANDARD PROCEDURE for any fatal fire in @CityOfLasVegas. Total numbers now 5 fatalities, 13 injured, @RedCrossUtahNV 23 displaced. pic.twitter.com/2IFDf54z2D

— Las Vegas FireRescue (@LasVegasFD) December 21, 2019

Напомним, в результате пожара в колледже Одессы погибли 16 человек. Шесть тел до сих пор неопознанны. Еще 30 человек пострадали.

В зданиях ГСЧС в Одессе и области прошли обыски в связи с пожаром в колледже. По данным СБУ, сотрудники ГСЧС пытались скрыть от правоохранителей разрешительные документы на эксплуатацию здания колледжа.

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Источник: korrespondent.net
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