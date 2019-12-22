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22. 12. 2019

В Гватемале грузовик протаранил автобус: 22 жертвы

В Гватемале водитель грузовика не справился с управлением и врезался в автобус с 55 пассажирами. Погибли 22 человека, еще 11 пострадали. Об этом накануне сообщило издание Prensa Libre.

Авария произошла в департаменте Сакапа. Автобус компании Rapids del Sur направлялся из северного департамента Петен в столицу страны город Гватемала. Известно, что среди жертв ДТП восемь несовершеннолетних.

По данным прокуратуры, оба водителя транспортных средств, участвовавших в аварии, были задержаны.

Президент Гватемалы Джимми Моралес выразил свои соболезнования в связи с аварией.

Ранее в Мексике микроавтобус врезался в стоящий на обочине дороги грузовик, перевозивший лесоматериалы. Тогда погибли 14 человек и еще 12 пострадали.

Также сообщалось, что в Черниговской области в ДТП погибли три человека и 16 пострадали. Грузовик и пассажирский автобус сообщением Херсон – Москва столкнулись возле села Мосты.

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Источник: korrespondent.net
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