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22. 12. 2019

Украинцев предупредили о резком усилении ветра

Днем в воскресенье, 22 декабря,в большинстве регионов Украины будет наблюдаться резкое усиление порывов ветра. Об этом сообщает Укргидрометцентр на своей странице в Facebook.

"Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, днем в южных, восточных, большинстве центральных областей порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-28 м/с (I уровень опасности, желтый)", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что 23-24 декабря в Карпатах произойдет существенное осложнение погодных условий: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

"Погодные условия могут привести к нарушению и местами к прекращению движения транспорта на дорогах Карпатского региона", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 22 декабря в Украине по всей территории пройдут дожди. Средняя температура воздуха днем составит +7…+9 градусов.

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Источник: korrespondent.net
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