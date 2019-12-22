На Кубе назначили премьер-министра впервые за 40 лет

Парламент Кубы утвердил Мануэля Марреро Круса в должности премьер-министра страны. Об этом сообщило Associated Press в субботу, 21 декабря.

Ранее 56-летний Крус в течение 16 лет возглавлял министерство туризма. За это время на Кубе было построено много гостиниц, резко увеличилось количество туристов.

В 1959-1976 годах премьер-министром Кубы был Фидель Кастро. А в 1976 году была принятая новая конституция, в результате должность премьера была упразднена, а Кастро стал председателем Совета министров и Государственного совета Кубы.

В феврале 2019 года в результате референдума была принята новая конституция Кубы, которая, в частности, ввела должности президента и премьер-министра. Она вступила в силу в апреле нынешнего года.

Напомним, в октябре Национальная ассамблея народной власти Кубы избрала на должность президента Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса. Он будет руководить страной до 2023 года.

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Источник: korrespondent.net