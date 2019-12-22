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22. 12. 2019

Эрдоган анонсировал тендер на строительство канала Стамбул

Вскоре в Турции начнется реализация самого масштабного инфраструктурного проекта в истории страны – строительство канала Стамбул. Об этом накануне объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

"В ближайшие недели в Турции будет объявлен тендер и начнется реализация проекта строительства канала Стамбул", – сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле.

Глава государства отметил, Турция твердо идет по своему пути и "полна решимости довести свой экспорт до 500 млрд долларов".

По словам Эрдогана, с ростом экономики в III квартале на 0,9% страна вступила в период экономического подъема.

"Все указывает на то, что восстановление экономики продолжается быстрыми темпами", – заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что Турция намерена создать альтернативу проливу Босфор – искусственный канал Стамбул, который соединит Мраморное и Черное моря. Протяженность водной артерии составит 43 км. По обеим сторонам канала будут построены два новых города.

Строительство нового канала связано стем, что пролив Босфор перегружен, в нем часто накапливаются большие очереди из корабей.

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Источник: korrespondent.net
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