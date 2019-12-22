В Афганистане объявили результаты выборов президента

В Афганистане стали известны предварительные результаты выборов президента, которые состоялись в конце сентября. Согласно этим данным, действующего главу государства Ашрафа Гани поддержали чуть более половины избирателей – 50,64% голосов избирателей, а его ближайшего соперника, премьер-министра Абдуллу Абдуллу – 39,52%.

На третьем месте – экс-премьер, бывший лидер афганских моджахедов Гульбеддин Хекматияр с результатом 3,85%.

В течение трех дней участвовавшие в выборах кандидаты могут опротестовать предварительные итоги голосования. Когда будут объявлены окончательные результаты, пока не известно. Но если результат Гани подтвердится, то второй тур не потребуется.

В свою очередь глава правительства национального единства Абдулла Абдулла еще 30 сентября заявил о своей победе.

"В последние два дня мы проверили результаты выборов по всем провинциям страны и пришли к выводу, что у нас большее количество голосов", – отметил он. Впоследствии Абдулла неоднократно заявлял о намерении опротестовать результаты голосования. В частности, в середине декабря он сообщил о 300 тысячах недействительных голосов.

Президентские выборы в Афганистане состоялись 28 сентября. Всего в президентской гонке участвовали 18 кандидатов. Наблюдатели отмечали крайне низкую явку. Возможно, она была связана с тем, что талибы призывали население бойкотировать голосование, угрожая в противном случае совершить теракты.

Первоначально результаты выборов планировалось озвучить 19 октября, однако глава Независимой избирательной комиссии (НИК) Хава Алам Нуристани объявила о переносе сроков.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net