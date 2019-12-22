Борис Джонсон угостил военных обедом в Эстонии

Премьер-министр Великобритании посетил базу НАТО в городе Тапа в Эстонии, где лично угощал рождественским обедом военных. Об этом накануне сообщило BBC.
"Борис Джонсон подавал рождественский обед британским военным во время посещения миссии НАТО в Эстонии", – говорится в сообщении.
На военной базе Тапа Джонсон пожелал военным счастливого Рождества. 850 британских военных, базирующихся там, представляют крупнейший контингент Великобритании в Европе.
Глава правительства подтвердил приверженность Великобритании к выполнению миссий НАТО и защиты восточной границы Эстонии от России.
"То, что вы делаете, невероятно важно, потому что вы обеспечиваете, чтобы все в нашей стране могли праздновать Рождество в спокойствии и безопасности, – это то, ради чего вы здесь. То, что вы делаете, – доказательство того, что НАТО работает и что НАТО является альянсом, миссии которого ответственно выполняет наша страна", – подчеркнул Джонсон.
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Ранее глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия представляет реальную угрозу для НАТО. По его мнению, Россия тестирует решимость альянса, используя ситуацию в Украине.
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Источник: korrespondent.net