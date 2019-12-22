В Николаеве женщина пострадала во время полицейских стрельб

В полицию Центрального района Николаева обратилась 38-летняя местная жительница и сообщила, что когда она выгуливала собак в районе стрельбища, где тренируются полицейские, получила повреждение шеи. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 22 декабря.

По показаниям потерпевшей, она находилась в 200-250 метрах наискосок от места проведения стрельб, когда почувствовала жжение в области шеи. Женщина слышала, что в это время на полигоне проводятся учебные стрельбы. Ни одежда, ни другие части тела не пострадали.

Полиция начала уголовное производство по статье об умышленном легком телесном повреждении (ст.125 УК Украины). Назначено проведение медицинских экспертиз, которые должны установить происхождение ранения и характер его получения. Решается вопрос о передаче производства по подследственности в ГБР.

Ранее сообщалось, что в Харькове полицейский открыл стрельбу в метро. Спецподразделение патрульной полиции ТОР разоружило 22-летнего капрала полиции и задержало его.

Накануне стало известно, что в Луцке вооруженный ножом злоумышленник ранил двух правоохранителей, которые находились не на службе.

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Источник: korrespondent.net