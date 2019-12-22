На границе с Польшей появились новогодние очереди

На границе Украины и Польши образовались длинные новогодние очереди. Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в Facebook в воскресенье, 22 декабря.

Чиновник извинился за нынешнее положение вещей и пообещал, что после Нового года по утвержденному плану начнется реконструкция и достройка 12 пунктов пропуска на границе.

"Ну, а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически не способны. Для понимания – вот фото/видео со Смильницы онлайн – на нашей стороне есть свободное место! Со стороны поляков стоит очередь (кадр с их камер наблюдения перед их шлагбаумом на въезд), там еще и куча людей на такс-фри идет", – написал Нефедов.

По его словам, добавляет специфики и процедура оформления авто, принадлежащих украинцам, живущих за границей – они оформляют письменное обязательство о вывозе авто, а это дольше, чем пропустить туриста.

"В следующем году подумаем, как электронизировать этот процесс. Например, на Закарпатье в прошлом году оформлялось около 100 таких авто в сутки, сейчас 1400", – рассказал Нефедов.

Он также привел статистику пропуска на въезд из Польши за прошедшую ночь:

Рава-Русская – 131 грузовик, 682 легковых, 32 автобуса;

Краковец – 229 грузовиков, 1460 легковых, 103 автобуса;

Мостыська – 210 грузовиков, 642 легковых, 45 автобусов;

Угринов – 1245 легковых, 14 автобусов;

Грушев – 87 грузовиков, 860 легковых;

Смильница – 384 легковых;

Порубное – 124 грузовых, 520 легковых;

Ягодин – 307 грузовых, 570 легковых.

Ранее в декабре сообщалось, что на пункте пропуска Краковец образовалась очередь из грузовиков со стороны Украины. Некоторым водителям приходилось ждать по двое суток.

А в конце ноября образовалась очередь из 300 грузовиков на украинско-словацкой границе.

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Источник: korrespondent.net