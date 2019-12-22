Новое нападение с ножом в Британии, есть погибшие

В Британии два человека погибли и один получил серьезные ранения в результате нападения с ножом, сооющает газета Express.

ЧП произошло в воскресенье, 22 декабря, в городе Кроли в графстве Западный Сассекс.

По данным газеты, нападавший был знаком с жертвами, он задержан. На месте инцидента находятся около десяти полицейских машин и полдюжины карет скорой помощи.

Телеканал Sky News со ссылкой на полицию сообщает о том, что речь идет о "серьезном инциденте".

Напомним, в центре Лондона мужчина с ножом напал на людей.

Позже Нападение на Лондонском мосту признали терактом. На застреленном мужчине полицейские обнаружили фальшивый пояс смертника. Перед смертью он ранил ножом пять человек.

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Источник: korrespondent.net